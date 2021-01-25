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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 25 Ocak koronavirüs vaka sayısı
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 25 Ocak koronavirüs vaka sayısı

Güncel koronavirüs vatka sayısı | Tüm dünyada her gün binlerce kişi koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitiriyor. Ülkemizde son 8 haftadır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kısıtlamalar vaka sayılarına da yansıyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs vaka sayısı | Şimdiye kadar kaç kişi koronadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 20:31:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 25 Ocak koronavirüs vaka sayısı

Korona güncel vaka | Sağlık Bakanlığı her akşam güncel koronavirüs vaka sayısını açıklıyor. Vatandaşlar en güncel verilere ulaşmak istiyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?

Bugün kaç korona vakası var? 25 Ocak koronavirüs vaka sayısı

Son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 671 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1808 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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