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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 14 Mayıs kaç kişi koronadan vefat etti?
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 14 Mayıs kaç kişi koronadan vefat etti?

Koronavirüsten kaç kişi vefat etti? Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi merak ediliyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Kaç kişi korondan öldü?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:11:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 14 Mayıs kaç kişi koronadan vefat etti?

Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının Mart ayında tespit edildi. Geride kalan bir yılı aşkın sürede ülkemizde pek çok tedbir alındı. Kısmi ve tam kapanma kararları ise 60 binlere kadar yükselen rakamların gerilemesini sağladı. Peki, 14 Mayıs’ta kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? 14 Mayıs kaç kişi koronadan vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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