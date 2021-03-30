Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Koronavirüs güncel vaka sayısı | Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronadan öldü? Güncel korona vaka sayısı
Türkiye’de koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.