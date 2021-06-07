Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vakalardaki düşüş sebebiyle pek çok kişi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yasaklar ne zaman bitecek?

Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından 1 Haziran’da pek çok yasak kalktı. Kademeli normalleşme döneminin ne zaman sona ereceği sokağa çıkma yasaklarının tamamen kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir yapılıyor. Ancak 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılacak. Bu sebeple kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.