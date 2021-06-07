Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yasaklar ne zaman bitecek?
Korona yasakları ne zaman kaldırılacak? Koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana vatandaşlar kabine toplantılarını yakından takip ediyor. Söz konusu toplantılarda kısıtlamalar, yüz yüze eğitim, aşılama gibi konularda önemli kararlar alınıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Vakalardaki düşüş sebebiyle pek çok kişi yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?
Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yasaklar ne zaman bitecek?
Son kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından 1 Haziran’da pek çok yasak kalktı. Kademeli normalleşme döneminin ne zaman sona ereceği sokağa çıkma yasaklarının tamamen kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Kabine toplantıları genellikle 2 haftada bir yapılıyor. Ancak 14 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılacak. Bu sebeple kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.