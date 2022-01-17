Pek çok kişi yeni haftayla birlikte kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı bugün var mı?

Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

2022 yılının ilk kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Vatandaşlar bir sonraki toplantının ne zaman olacağını merak ediyor. Genellikle kabine toplantıları iki haftada bir yapılıyor. Bu sebeple 17 Ocak Pazartesi günü kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk ziyareti gerçekleştirecek. Kabine toplantısının ise bu sebeple 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.