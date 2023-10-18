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Siyaset Bugün Irak ve Suriye için tezkere, yarın! Kemal Bey evrakları karıştırırsa bulabilir
Siyaset

Bugün Irak ve Suriye için tezkere, yarın! Kemal Bey evrakları karıştırırsa bulabilir

Yeniakit Publisher
2023-10-18 11:02:00 -
Bugün Irak ve Suriye için tezkere, yarın! Kemal Bey evrakları karıştırırsa bulabilir

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bugün Irak ve Suriye için tezkere, yarın!" başlıklı yazısında CHP'nin nasıl HDP güdümüne girdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, CHP'nin  sınır ötesi operasyonları için Meclise sunulan tezkere oylamasındaki tutumunu değerlendirdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Geçtiğimiz hafta TBMM’ye gelmişti..

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl uzatılmasını öngören tezkere dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Lafı dolandırmayalım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkçe konuşalım, Türkçe yazalım..

Tezkerenin sebebi, PKK ve YPG’yi bitirmek..

Bundan daha öte bir anlamı yok..

Sözkonusu PKK olunca.. HDP’nin kararı açık..

Onlar PKK’nın başındaki ismin heykelini dikmeye çalışırlarken.. PKK’yı tümü ile tarihe gömecek bir tezkereye evet derler mi?

Demeyeceklerini önceden açıkladılar..

Daha evvelki tezkerelere de, “hayır” oyu vermişlerdi..

Sonuncusuna da yine hayır oyu vereceklerini açık açık ilan ettiler..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Sassas

Chp yeni pkk yandaşı olmadı taş shp zamanından bu yana pkklı ları ilk meclise onlar soktu

Antikamalist

Bu ülke ne çektiyse bu Kamal lardan çekti…
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