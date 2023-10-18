Bugün Irak ve Suriye için tezkere, yarın! Kemal Bey evrakları karıştırırsa bulabilir

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, CHP'nin sınır ötesi operasyonları için Meclise sunulan tezkere oylamasındaki tutumunu değerlendirdi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Geçtiğimiz hafta TBMM’ye gelmişti..

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl uzatılmasını öngören tezkere dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Lafı dolandırmayalım.

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Türkçe konuşalım, Türkçe yazalım..

Tezkerenin sebebi, PKK ve YPG’yi bitirmek..

Bundan daha öte bir anlamı yok..

Sözkonusu PKK olunca.. HDP’nin kararı açık..

Onlar PKK’nın başındaki ismin heykelini dikmeye çalışırlarken.. PKK’yı tümü ile tarihe gömecek bir tezkereye evet derler mi?

Demeyeceklerini önceden açıkladılar..

Daha evvelki tezkerelere de, “hayır” oyu vermişlerdi..

Sonuncusuna da yine hayır oyu vereceklerini açık açık ilan ettiler..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...