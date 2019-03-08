Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, istedikleri ve hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabakadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Geçen haftaki galibiyeti pekiştirmek için bu maçta yoğun bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok uzun süredir üst üste 2 galibiyet elde etmemiştik. İç sahada da uzun süredir galibiyetimiz yoktu. Maça çok iyi başladık ve ilk 20 dakikalık bölümde 3-4 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Maçı orada kopartabilirdik. Öne geçtikten sonra zaten rakibin çok fazla kaybedecek bir şeyi yoktu. Çabuk oyuncularla hamle yapmak istedik ama 2 tane talihsiz sakatlık ve mecburi oyucu değişiklikleri biraz düzenimizi değiştirdi ama bugün için önemli olan tek şey galibiyetti. Bu galibiyeti alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta da bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

- Gürpınar: "Bu takım ligde kalacaktır"

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, Gazişehir Gaziantep'in ligin kaliteli ve kadro derinliğine sahip takımlarından biri olduğunu dile getirdi.

Takımının sergilediği mücadeleyle gelecek haftalar için ışık verdiğini aktaran Gürpınar, "Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle bu mücadeleyi gösterdiğimiz sürece takım ligde kalacaktır. Bundan sonraki Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisi başlatıp, ligde kalmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.