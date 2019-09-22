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Bugün hava nasıl olacak? İşte, meteorolojiden kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesinde kar uyarısında bulundu. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.

22 Eylül 2019 Pazar 00:13
Bugün hava nasıl olacak? İşte, meteorolojiden kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesinde kar uyarısında bulundu. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.

Son baharın gelmesiyle birlikte "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu daha çok merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda kar uyarısında bulundu.

Hava tahmin raporuna göre;  Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Karla karışık yağmur uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İşte, bazı iller ve hava tahmini!

İstanbul

22°C Parçalı bulutlu

Ankara

20°C Güneşli

İzmir

28°C Güneşli

Antalya

32°C Güneşli

Trabzon

18°C Çok bulutlu

Rize

19°C Yağmurlu

Sivas

18°C Az bulutlu

Kars

16°C Az bulutlu

Diyarbakır

28°C Az bulutlu

Gaziantep

28°C Az bulutlu

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 00:13
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Sinop
  4. Rize
  5. Ordu
  6. Kastamonu
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Gaziantep
  11. Diyarbakır
  12. Artvin
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Bugün hava nasıl olacak?
  16. meteorolojiden kar uyarısı!
  17. bugün hava nasıl olacak 22 eylül 2019
  18. hava durumu

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