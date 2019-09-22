Bugün hava nasıl olacak? İşte, meteorolojiden kar uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesinde kar uyarısında bulundu. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.22 Eylül 2019 Pazar 00:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmesinde kar uyarısında bulundu. İşte, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı.
Son baharın gelmesiyle birlikte "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu daha çok merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunda kar uyarısında bulundu.
Hava tahmin raporuna göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
Karla karışık yağmur uyarısı
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İşte, bazı iller ve hava tahmini!
İstanbul
22°C Parçalı bulutlu
Ankara
20°C Güneşli
İzmir
28°C Güneşli
Antalya
32°C Güneşli
Trabzon
18°C Çok bulutlu
Rize
19°C Yağmurlu
Sivas
18°C Az bulutlu
Kars
16°C Az bulutlu
Diyarbakır
28°C Az bulutlu
Gaziantep
28°C Az bulutlu
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