Bugün hava nasıl? Hafta sonuyla birlikte milyonlarca kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? | Bugün yağmur mu yağacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde hafif sağanak öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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