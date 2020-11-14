Bugün hava nasıl olacak? | Bugün yağmur mu yağacak?
İstanbul hava durumu | Hafta sonunu izinli geçirecek olan milyonlarca kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı? | İstanbul hava durumu | Ankara hava durumu | İzmir hava durumu
Bugün hava nasıl? Hafta sonuyla birlikte milyonlarca kişi yaşadığı şehirde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olur?
Bugün hava nasıl olacak? | Bugün yağmur mu yağacak?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde hafif sağanak öngörülürken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.
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