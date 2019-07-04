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Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2019 hava durumu

Temmuz ayının başlamasıyla sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Vatandaşlar Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 4 Temmuz durumu tahminleri...

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:04
Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2019 hava durumu

Temmuz ayının başlamasıyla sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Vatandaşlar Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 4 Temmuz durumu tahminleri...

4 temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kırklareli, Edirne çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 34°C Az bulutlu

İZMİR 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:08
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Kırklareli
  4. Edirne
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