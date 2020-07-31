Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz hava durumu haberin detayında yer alıyor. Peki ama bugün yağış olacak mı? Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları ne durumda? Kurban bayramında hava nasıl olacak? İşte güncel detaylar...
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Marmara'nın doğusunda hava durumunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği, bölge genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
Bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.