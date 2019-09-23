Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?
Yeni hafta öncesinde herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte, 23 Eylül Pazartesi günü hava durumu...23 Eylül 2019 Pazartesi 00:05
Yeni hafta öncesinde herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte, 23 Eylül Pazartesi günü hava durumu...
Eylül ayının son günlerine yaklaşırken her geçen gün hava daha da serinlemeye başladı. Özellikle hava değişimlerinden olumsuz etkilenmek istemeyenler yeni güne başlamadan önce en çok "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağış bekleniyor.
Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul
14°C 23°C
Parçalı bulutlu
İzmir
16°C 25°C
Parçalı bulutlu
Antalya
20°C 29°C
Az bulutlu
Ankara
9°C 23°C
Bolu
7°C 25°C
Parçalı bulutlu
Trabzon
15°C 20°C
Parçalı bulutlu
Ağrı
5°C 23°C
Parçalı bulutlu
Diyarbakır
16°C 30°C
Az bulutlu
YORUM YAZ