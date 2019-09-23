Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?

Yeni hafta öncesinde herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte, 23 Eylül Pazartesi günü hava durumu...

Eylül ayının son günlerine yaklaşırken her geçen gün hava daha da serinlemeye başladı. Özellikle hava değişimlerinden olumsuz etkilenmek istemeyenler yeni güne başlamadan önce en çok "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yağış bekleniyor.

Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul

14°C 23°C

Parçalı bulutlu

İzmir

16°C 25°C

Parçalı bulutlu

Antalya

20°C 29°C

Az bulutlu

Ankara

9°C 23°C

Bolu

7°C 25°C

Parçalı bulutlu

Trabzon

15°C 20°C

Parçalı bulutlu

Ağrı

5°C 23°C

Parçalı bulutlu

Diyarbakır

16°C 30°C

Az bulutlu