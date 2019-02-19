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Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat İstanbul Ankara İzmir hava durumu

19 Şubat Salı günü hava durumu belli oldu. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği hava durumunu sizler için derledik. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava nasıl olacak?

19 Şubat 2019 Salı 04:17
Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat İstanbul Ankara İzmir hava durumu

19 Şubat Salı günü hava durumu belli oldu. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği hava durumunu sizler için derledik. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava nasıl olacak?

Meteorolojik görünüm ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan, Hatay çevreleri yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ne durumda?

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ne durumda?

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’de batı ve güney batı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Doğu Karadeniz’deki yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin 800 m üzeri rakımlı yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

19 Şubat Salı hava durumu bilgisi

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

IZMIR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ÇANAKKALE 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

SAMSUN 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM -7°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu yer yer sisli

DIYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZIANTEP 4°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 04:17
  1. Ardahan
  2. Rize
  3. Hatay
  4. Artvin
  5. Bugün Hava Durumu
  6. Bugün hava nasıl olacak?
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  11. Bursa hava durumu
  12. Çanakkale hava durumu
  13. Adana hava durumu
  14. antalya hava durumu
  15. Konya hava durumu
  16. Zonguldak hava durumu
  17. Samsun hava durumu
  18. trabzon hava durumu
  19. Erzurum hava durumu
  20. Gaziantep hava durumu
  21. Diyarbakır hava durumu
  22. 19 Şubat
  23. 19 Şubat hava durumu
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  25. 19 Şubat Salı hava durumu bilgisi

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