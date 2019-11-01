Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2019 hava durumu

Ekim ayının son gününde serin hava tüm yurtta etkisini gösterdi. Yeni gün öncesi herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Hal böyle olunca yeni gün başlamadan önce birçok kişi havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, bugün öğle saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

İşte, bazı illere göre hava tahmin raporu

İstanbul

11°C 16°C

Sağanak yağış

İzmir

13°C 21°C

Sağanak yağış

Antalya

19°C 22°C

Sağanak yağış

Ankara

8°C 14°C

Sağanak yağış

Bolu

8°C 12°C

Sağanak yağış

Samsun

12°C 14°C

Sağanak yağış

Trabzon

14°C 16°C

Sağanak yağış

Kars

-2°C 11°C

Yağmurlu

Diyarbakır

7°C 19°C

Sağanak yağış