Bugün hangi yollar kapalı? İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 7 Kasım Pazar günü kapalı olacak yollar?
Maraton nedeniye İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? İstanbul’da 43. İstanbul Maratonu heyecanı söz konusu. Milyonlarca İstanbullu maratonda buluşan. Hal böyle olunca da İstanbul’da 7 Kasın Pazar günü yanı bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki bugün hangi yollar kapalı? İstanbul’da bugün (7 Kasım Pazar) hangi yollar kapalı olacak? Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?
Maraton nedeniye bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? 7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki pazar günü hangi yollar kapalı olacak? İşte 7 Kasım İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 'N Kolay 43. İstanbul Maratonu', 7 Kasım Pazar günü yapılacak. Binlerce insanın katılım sağlayacağı maraton koşusu nedeniyle İstanbul Valiliği bugün bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Mataron nedeniyle kapalı olacak olan güzergahlar ile alternatif yollar ve güzergahlar da bir hayli sorgulanır oldu.
İstanbul'da bugün yollar saat kaça kadar kapalı olacak?
Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.
İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:
Bugün hangi yollar kapalı olacak?
A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 06.00
Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan Sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)
Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Yeşilyurt istasyon Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Cemil Birsel ışıklar sahil yolu Havuzlu Kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)
Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?
Atatürk Bulvarı
Balat sahil yolu
Fevzipaşa Caddesi
Yavuz Selim Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Kadırga Liman Caddesi
Türkeli Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı
Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri
Demiryolu Caddesi
B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Kapama Saati: 06.00
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)
Metrobüs durakları Balmumcu Tünel girişi (Beşiktaş istikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı ışıklar
Yıldız ışıklar
Sabancı Lisesi önü
Akdoğan Sokak girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey ışıklar
Abbasağa Sokak
Ortaköy dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel ışıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar
Stad arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza önü
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
Gümüşsuyu İnönü Cadde başı AKM önü
Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden
Dolmabahçe ışıklar
Kabataş ışıklar
İnebolu Sokak (setüstü gelişi)
Akyol Sokak Başı
Meclis-İ Mebusan yokuşu başı
Fındıklı ışıklar
Deniz Liman çıkışı
Salı Pazarı ışıklar
Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri
Boğazkesen ışıklar
Tophane ışıklar
Kılıçali Paşa Cadde çıkışları
Revani Sokak gelişi
Kemeraltı ışıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı ışıklar
Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş
Unkapanı Köprüsü'nden perşembe pazarına giriş
Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi
Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?
Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikamete yönlendirilecek
Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine yönlendirilecek
Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne yönlendirilecek
Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydan'a gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine yönlendirilecek
Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine yönlendirilecek
Stad arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek
Mete Kavşağı'ndan gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na yönlendirilecek
Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine yönlendirilecek
Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine yönlendirilecek
Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Defterdar Yokuşu'na yönlendirilecek
Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na yönlendirilecek
Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek
Şişhane kavşaktan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecektir.
ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR
Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)
Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)
Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)
Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyecektir)
C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey katılım, Tünel Girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.
Kapama Saati: 06:00
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney yola katılım
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey yol girişleri
Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?
Nuhkuyusu Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü