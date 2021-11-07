Bugün hangi yollar kapalı? İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 7 Kasım Pazar günü kapalı olacak yollar?

Maraton nedeniye bugün hangi yollar kapalı, hangi yollar açık? 7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki pazar günü hangi yollar kapalı olacak? İşte 7 Kasım İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 'N Kolay 43. İstanbul Maratonu', 7 Kasım Pazar günü yapılacak. Binlerce insanın katılım sağlayacağı maraton koşusu nedeniyle İstanbul Valiliği bugün bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Mataron nedeniyle kapalı olacak olan güzergahlar ile alternatif yollar ve güzergahlar da bir hayli sorgulanır oldu.

İstanbul'da bugün yollar saat kaça kadar kapalı olacak?

Maraton nedeniyle aynı gün Boğaziçi Köprüsü 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00'te araç trafiğine kapatılacak. Boğaziçi Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar pazar günü 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım’da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

Bugün hangi yollar kapalı olacak?

A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan Sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesi'nden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu Havuzlu Kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu cadde ve sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya’dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Kapama Saati: 06.00

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır)

Metrobüs durakları Balmumcu Tünel girişi (Beşiktaş istikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı ışıklar

Yıldız ışıklar

Sabancı Lisesi önü

Akdoğan Sokak girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey ışıklar

Abbasağa Sokak

Ortaköy dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel ışıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar

Stad arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza önü

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

Gümüşsuyu İnönü Cadde başı AKM önü

Gümüşsuyu İnönü Cadde MKE önünden

Dolmabahçe ışıklar

Kabataş ışıklar

İnebolu Sokak (setüstü gelişi)

Akyol Sokak Başı

Meclis-İ Mebusan yokuşu başı

Fındıklı ışıklar

Deniz Liman çıkışı

Salı Pazarı ışıklar

Boğazkesen Caddesi Defterdar yokuşu gidişleri

Boğazkesen ışıklar

Tophane ışıklar

Kılıçali Paşa Cadde çıkışları

Revani Sokak gelişi

Kemeraltı ışıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı ışıklar

Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş

Unkapanı Köprüsü'nden perşembe pazarına giriş

Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi

Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?

Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikamete yönlendirilecek

Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine yönlendirilecek

Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne yönlendirilecek

Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydan'a gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine yönlendirilecek

Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe’ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine yönlendirilecek

Stad arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek

Mete Kavşağı'ndan gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na yönlendirilecek

Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine yönlendirilecek

Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrardan Akyol Sokak içerisine yönlendirilecek

Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Defterdar Yokuşu'na yönlendirilecek

Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na yönlendirilecek

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek

Şişhane kavşaktan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine yönlendirilecektir.

ÇEVRE YOLLARI SORUMLULUK ALANI KAPANACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

Kapama Saati: 03.00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir)

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir)

Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir)

Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir)

Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyecektir)

C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

Kapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yollar)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzey katılım, Tünel Girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacaktır.

Kapama Saati: 06:00

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney yola katılım

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey yol girişleri

Trafiğe açık alternatif yollar hangileri?

Nuhkuyusu Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü