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Gündem Bugün hangi yolar kapalı? | İstanbul kapalı yollar 10 Kasım
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Bugün hangi yolar kapalı? | İstanbul kapalı yollar 10 Kasım

İstanbul’da kapalı olan yollar hangileri? | 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 öncesinde İstanbul’da 9,10 ve 11 Kasım’da pek çok yol kapalı olacak. Vatandaşlar 10 Kasım Salı günü hangi yolların kapalı olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi yollar kapalı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:25:00 -
Bugün hangi yolar kapalı? | İstanbul kapalı yollar 10 Kasım

İstanbul kapalı yollar bugün | Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 13-14-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. F1 öncesinde İstanbul'un belli noktalarında tanıtım filmleri çekilecek. Hal böyle olunca bazı bölgelerde 3 gün boyunca yollar kapalı olacak. Peki, 10 Kasım'da hangi yollar kapalı?

Bugün hangi yolar kapalı? | İstanbul kapalı yollar 10 Kasım

F1 tanıtımı ve film çekimleri içi İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Açıklamada, 9 Kasım Pazartesi, 10 Kasım Salı ve 11 Kasım Çarşamba günleri Avrasya Tüneli, Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.

10 Kasım Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden U dönüşü kapatılacak. Yine Sahilyolu Sirkeci istikameti, Aksakal Sokak'tan Çatladıkapı istikameti, Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı olacak.

Bu güzergahta trafik akışı, Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye, Aksakal Sokak'tan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne, Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine, Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne yönlendirilecek.

Yine Salı günü, 08.30 - 11.45 saatleri arasında Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

Bu güzergah üzerindeki trafik, Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde Valilik istikametine, Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na, Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

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