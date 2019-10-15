Bugün hangi maçlar var? İşte, günün maçları
EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta 15 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları...15 Ekim 2019 Salı 00:30
EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta 15 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları...
D Grubu
21.45 İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Cebelitarık-Gürcistan
F Grubu
21.45 İsveç-İspanya
21.45 Romanya-Norveç
21.45 Faroe Adaları-Malta
G Grubu
21.45 İsrail-Letonya
J Grubu
19.00 Finlandiya-Ermenistan
21.45 Lihtenştayn-İtalya
21.45 Yunanistan-Bosna-Hersek
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