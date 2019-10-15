Bugün hangi maçlar var? İşte, günün maçları EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta 15 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları...

EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta 15 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. İşte, günün maçları... D Grubu 21.45 İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti 21.45 Cebelitarık-Gürcistan F Grubu 21.45 İsveç-İspanya 21.45 Romanya-Norveç 21.45 Faroe Adaları-Malta G Grubu 21.45 İsrail-Letonya J Grubu 19.00 Finlandiya-Ermenistan 21.45 Lihtenştayn-İtalya 21.45 Yunanistan-Bosna-Hersek

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