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Spor Bugün hangi maçlar var? Hangi Lig'de hangi kritik maçlar var?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hangi Lig'de hangi kritik maçlar var?

Avrupa'nın en önemli liglerinde bugün oynanacak maçların programı gündem oldu.İşte 10 Eylül Cumartesi günü maç programı..

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:32:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hangi Lig'de hangi kritik maçlar var?

Avrupa'nın en önemli liglerinde bugün oynanacak maçların programı gündem oldu.İşte 10 Eylül Cumartesi günü maç programı..

Futbolseverler Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçları programını araştırmaya başladı.Keyifli bir haftasonu geçirmek isteyen futbolseverler oynanacak maçları yakından takip ediyor.

10 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçları sizler için derledik.Birbirinden keyifli maçlara sahne olacak Cumartesi maçları sizi ekrana kilitleyecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de oynanacak tüm maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

İşte 10 Eylül Cumartesi gününün maç programı;

 Süper Lig

Konyaspor - Hatayspor

Fatih Karagümrük - Giresunspor

Gaziantep FK - Ümraniyespor

Almanya Bundesliga
Bayern München - Stuttgart

Leipzig - Borussia Dortmund

Hoffenheim - Mainz 05

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Bochum

İtalya Serie A
Napoli - Spezia

Inter - Torino

Sampdoria - Milan

Fransa Ligue 1
PSG - Brest

Marsilya - Lille

İspanya La Liga
Rayo Vallecano - Valencia

Espanyol - Sevilla

Cadiz - Barcelona

Atletico Madrid - Celta Vigo

Hollanda Eredivisie
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

Ajax- Heerenveen

Excelsior - Emmen

 

 


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