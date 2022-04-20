Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maçlar saat kaçta, 20 Nisan 2022 Hangi maç hangi kanalda canlı?
Bugün hangi maçlar var? sorusu bugün en çok arananlar konular arasında. Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Ligi maçları da maç sevdalıları tarafından takip edilmekte. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerken İngiltere Premier Lig’nde de heyacan vardı. Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yenerek sahadan mutlu ayrıldı. İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükselen takım oldu. Peki o halde bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bu akşam maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Hangi maç hangi kanalda canlı?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 skorla puanı kapan taraf oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barışa katkı sağlamak amacıyla "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Liverpool maçında gülen taraf Liverpool oldu. Futbolseverler Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Lig maçlarını da takip ediyor. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün kimlerin maçı var?
20 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? İşte bu haftanın maç programı:
13.30 Manisa FK-Balıkesirspor TRT Spor
16.00 BB Erzurumspor-Tuzlaspor TRT Avaz
16.00 Ankaragücü-Altınordu TRT Spor
18.00 Menemenspor-Kocaelispor TRT Spor
19.30 Udinese-Salernitana S Sport 2
20.00 Atletico Madrid-Granada Spor Smart
20.30 Alanyaspor-Sivasspor A Spor
21.00 Celta Vigo-Getafe Spor Smart 2
21.45 Chelsea-Arsenal S Sport
21.45 Everton-Leicester City S Sport +
21.45 Newcastle-Crystal Palace S Sport +
21.45 Leipzig-Union Berlin Spor Smart
22.00 Juventus-Fiorentina TRT Spor
22.00 Manchester City-Brighton S Sport 2
22.30 Osasuna-Real Madrid Spor Smart
Yarın hangi maçlar var? (21 Nisan Perşembe maç saat kaçta?)
12.00 Ulsan Hyundai-Guangzhou Spor Smart 2
14.00 Shandong Luneng-Lion City Spor Smart 2
17.00 Adanaspor-Samsunspor TRT Spor
17.00 Daegu-Urawa Spor Smart 2
20.00 Levante-Sevilla Spor Smart
20.30 Eyüpspor-Boluspor TRT Spor
21.00 Cadiz-Athletic Bilbao Spor Smart 2
21.45 Burnley-Southampton S Sport
22.30 Real Sociedad-Barcelona Spor Smart
22 Nisan Cuma günün maç programı
14.00 Jeonbuk-Gia Lai Spor Smart 2
17.00 Sydney-Yokohama Marinos Spor Smart 2
20.30 Çaykur Rizespor-Fenerabhçe beIN Sports 1
23.15 Al Shabab-Mumbai City Sport Smart 2
23.15 Al Taawon-Al Duhail Spor Smart
23 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?
14.30 Arsenal-Manchester United S Sport
16.00 Gençlerbirliği-Bandırmaspor TRT Spor
16.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor beIN Sports 1
16.00 Gaziantep FK-Göztepe beIN Sports 2
17.00 Leicester City-Aston Villa S Sport +
17.00 Manchester City-Watford S Sport
17.00 Norwich City-Newcastle S Sport +
19.00 Inter-Roma S Sport 2
19.30 Brentford-Tottenham S Sport
20.00 Benfica-Famalicao S Sport +
20.15 Al Rayyan-Istiqlol Dushanbe Spor Smart 2
20.15 Nasaf Qarshi-Al Sadd Spor Smart
20.30 Bursaspor-Denizlispor TRT Spor
20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor beIN Sports 1
21.45 Verona-Sampdoria S Sport 2
23.15 Al Sharjah-Al Hilal Spor Smart
23.15 Al Faysaly-Al Wehdat Spor Smart 2
24 Nisan Pazar canlı maç programı
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor TRT Spor
13.30 Bandırmaspor-Keçiörengücü TRT Avaz
15.00 Elche-Osasuna Spor Smart
16.00 Ankaragücü-Samsunspor TRT Spor
16.00 Everton-Chelsea S Sport
16.00 Kayserispor-Beşiktaş beIN Sports 1
16.00 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor beIN Sports 2
17.15 Granada-Celta Vigo Spor Smart
18.30 West Ham-Arsenal S Sport
19.30 Rayo Vallecano-Real Sociedad Spor Smart
20.30 Adanaspor-Boluspor TRT Spor
20.30 Galatasaray-Sivasspor beIN Sports 1
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor beIN Sports 2
22.00 Barcelona-Mallorca Spor Smart