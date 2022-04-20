Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maçlar saat kaçta, 20 Nisan 2022 Hangi maç hangi kanalda canlı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 skorla puanı kapan taraf oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barışa katkı sağlamak amacıyla "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile Liverpool maçında gülen taraf Liverpool oldu. Futbolseverler Süper Lig maçlarının yanında Avrupa Lig maçlarını da takip ediyor. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

Bugün kimlerin maçı var?

20 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? İşte bu haftanın maç programı:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor TRT Spor

16.00 BB Erzurumspor-Tuzlaspor TRT Avaz

16.00 Ankaragücü-Altınordu TRT Spor

18.00 Menemenspor-Kocaelispor TRT Spor

19.30 Udinese-Salernitana S Sport 2

20.00 Atletico Madrid-Granada Spor Smart

20.30 Alanyaspor-Sivasspor A Spor

21.00 Celta Vigo-Getafe Spor Smart 2

21.45 Chelsea-Arsenal S Sport

21.45 Everton-Leicester City S Sport +

21.45 Newcastle-Crystal Palace S Sport +

21.45 Leipzig-Union Berlin Spor Smart

22.00 Juventus-Fiorentina TRT Spor

22.00 Manchester City-Brighton S Sport 2

22.30 Osasuna-Real Madrid Spor Smart

Yarın hangi maçlar var? (21 Nisan Perşembe maç saat kaçta?)

12.00 Ulsan Hyundai-Guangzhou Spor Smart 2

14.00 Shandong Luneng-Lion City Spor Smart 2

17.00 Adanaspor-Samsunspor TRT Spor

17.00 Daegu-Urawa Spor Smart 2

20.00 Levante-Sevilla Spor Smart

20.30 Eyüpspor-Boluspor TRT Spor

21.00 Cadiz-Athletic Bilbao Spor Smart 2

21.45 Burnley-Southampton S Sport

22.30 Real Sociedad-Barcelona Spor Smart

22 Nisan Cuma günün maç programı

14.00 Jeonbuk-Gia Lai Spor Smart 2

17.00 Sydney-Yokohama Marinos Spor Smart 2

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerabhçe beIN Sports 1

23.15 Al Shabab-Mumbai City Sport Smart 2

23.15 Al Taawon-Al Duhail Spor Smart

23 Nisan Cumartesi hangi maçlar var?

14.30 Arsenal-Manchester United S Sport

16.00 Gençlerbirliği-Bandırmaspor TRT Spor

16.00 Fatih Karagümrük-Giresunspor beIN Sports 1

16.00 Gaziantep FK-Göztepe beIN Sports 2

17.00 Leicester City-Aston Villa S Sport +

17.00 Manchester City-Watford S Sport

17.00 Norwich City-Newcastle S Sport +

19.00 Inter-Roma S Sport 2

19.30 Brentford-Tottenham S Sport

20.00 Benfica-Famalicao S Sport +

20.15 Al Rayyan-Istiqlol Dushanbe Spor Smart 2

20.15 Nasaf Qarshi-Al Sadd Spor Smart

20.30 Bursaspor-Denizlispor TRT Spor

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor beIN Sports 1

21.45 Verona-Sampdoria S Sport 2

23.15 Al Sharjah-Al Hilal Spor Smart

23.15 Al Faysaly-Al Wehdat Spor Smart 2

24 Nisan Pazar canlı maç programı

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor TRT Spor

13.30 Bandırmaspor-Keçiörengücü TRT Avaz

15.00 Elche-Osasuna Spor Smart

16.00 Ankaragücü-Samsunspor TRT Spor

16.00 Everton-Chelsea S Sport

16.00 Kayserispor-Beşiktaş beIN Sports 1

16.00 Alanyaspor-Yeni Malatyaspor beIN Sports 2

17.15 Granada-Celta Vigo Spor Smart

18.30 West Ham-Arsenal S Sport

19.30 Rayo Vallecano-Real Sociedad Spor Smart

20.30 Adanaspor-Boluspor TRT Spor

20.30 Galatasaray-Sivasspor beIN Sports 1

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor beIN Sports 2

22.00 Barcelona-Mallorca Spor Smart