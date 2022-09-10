Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?
10 Eylül Cumartesi günü futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? La Liga günün maçları
Futbolseverler 10 Eylül Cumartesi günü hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. İngiltere Premier Lig’de bu hafta Kraliçe Elizabeth’in vefatı sebebiyle maç oynanmayacak. Peki, diğer liglerde hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig
17.00 Konyaspor-Hatayspor beIN Sports 1
20.00 Karagümrük-Giresunspor beIN Sports 1
1. Lig
16.30 Bandırmaspor-Keçiörengücü TRT Spor, beIN Sports 2
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor TRT Avaz, beIN Max 1
20.00 Sakaryaspor-Denizlispor TRT Spor, beIN Sports 2
İspanya La Liga
15.00 Vallecano-Valencia CBC Sport, S Sports
17.15 Espanyol-Sevilla S Sport
19.30 Cadiz-Barcelona S Sport
22.00 Atletico Madrid-Celta Vigo S Sport
İtalya Serie A
16.00 Napoli-Spezia S Sport
19.00 Inter-Torino S Sport
21.45 Sampdoria-MilanCBC Sport, S Sport
Fransa Ligue 1
18.00 PSG-Brest beIN Sports 3
22.00 Marsilya-Lille beIN Sports 3
Almanya Bundesliga
16.30 Bayern Münih-Stuttgart beIN Max 1, tivibu spor 2
16.30 RB Leipzig-B. Dortmund beIN Sports 4, tivibu spor 3
16.30 Hoffenheim-Mainz 05 beIN Connect, tivibu spor 4
16.30 E. Frankfurt-Wolfsburg beIN Connect
16.30 Hertha Berlin-B. Leverkusen beIN Max 2, tivibu spor 4
19.30 Schalke 04-Bochum beIN Sports, tivibu spor 2