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Spor Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?

10 Eylül Cumartesi günü futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün Süper Lig’de hangi maçlar var? La Liga günün maçları

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:13:00 -
Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?

Futbolseverler 10 Eylül Cumartesi günü hangi liglerde maçların olduğunu araştırmaya başladı. İngiltere Premier Lig’de bu hafta Kraliçe Elizabeth’in vefatı sebebiyle maç oynanmayacak. Peki, diğer liglerde hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa liglerinde hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig

17.00 Konyaspor-Hatayspor       beIN Sports 1

20.00 Karagümrük-Giresunspor               beIN Sports 1

1. Lig

16.30 Bandırmaspor-Keçiörengücü         TRT Spor, beIN Sports 2

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor   TRT Avaz, beIN Max 1

20.00 Sakaryaspor-Denizlispor  TRT Spor, beIN Sports 2

İspanya La Liga

15.00 Vallecano-Valencia CBC Sport, S Sports

17.15 Espanyol-Sevilla   S Sport

19.30 Cadiz-Barcelona   S Sport

22.00 Atletico Madrid-Celta Vigo             S Sport

İtalya Serie A

16.00 Napoli-Spezia        S Sport

19.00 Inter-Torino           S Sport

21.45 Sampdoria-MilanCBC Sport, S Sport

Fransa Ligue 1

18.00 PSG-Brest               beIN Sports 3

22.00 Marsilya-Lille         beIN Sports 3

Almanya Bundesliga

16.30 Bayern Münih-Stuttgart   beIN Max 1, tivibu spor 2

16.30 RB Leipzig-B. Dortmund   beIN Sports 4, tivibu spor 3

16.30 Hoffenheim-Mainz 05       beIN Connect, tivibu spor 4

16.30 E. Frankfurt-Wolfsburg     beIN Connect

16.30 Hertha Berlin-B. Leverkusen          beIN Max 2, tivibu spor 4

19.30 Schalke 04-Bochum            beIN Sports, tivibu spor 2

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