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Spor Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat 2022 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı?
Spor

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat 2022 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

22 Şubat 202 Salı bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? soruları Süper Lig maçlarının yanında UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16, İtalya Serie B, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçları da merak konusu. İşte bugün oynanacak maçlar listesi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 08:45:00 - 2022-02-22 08:47:23
Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat 2022 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Süper Lig’de 26. hafta geride kalırken, futbolseverler Süper Lig yeni hafta maçları ile dünya genelindeki canlı maçları sorgulamakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası canlı maçları da yine taraftar tarafından an be an araştırılmakta. Bu bağlamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 22 Şubat 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte  Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 bugün oynanacak maçlar...

hangi maçlar var bugün

Bugün kimin maçı var?

19:00 Pardubice - Slovacko Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

20:00 Medipol Başakşehir - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports

120:30 Brezilya - Finlandiya Tournoi de France Bein Sports

220:30 Alessandria - Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV

20:30 Cremonese - Vicenza İtalya Serie B Bilyoner TV

20:30 Pisa - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV.

20:30 Pordenone - Monza İtalya Serie B Bilyoner TV

20:30 Spal - Ternana İtalya Serie B Bilyoner TV

22:45 Hull City - Barnsley İngiltere Championship Hull City TV

22:45 Partick - Morton İskoçya Championship Bilyoner TV

22:45 Middlesbrough - WBA İngiltere Championship Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:00 Chelsea - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen

23:00 Villarreal - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 CBC Sport, Exxen

23:10 Fransa - Hollanda Tournoi de France Bein Sports 4

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