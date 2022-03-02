Bugün hangi maçlar var? 2 Mart 2022 Çarşamba bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? Kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar oynanacak? Hangi maçlar hangi kanalda? soruları Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile 20222 Dünya Kupası ve Avrupa Ligi maçlarını yakından takip edenlerce merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı tüm hızılla sürüyor. 2 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bu bağlamda Bu akşam maç var mı? 2 Mart 2022 Çarşamba kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Kimin maçı var, maç hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü, Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Peki Bu akşam maç var mı? 2 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
11:05 Melbourne City - Perth GloryAvustralya A Ligi Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
13:00 Jeonbuk - PohangGüney Kore K-League Bilyoner TV
13:00 Kawasaki Frontale - UrawaJaponya J.League Bilyoner TV
13:30 Daegu - Gimcheon Sangmu Güney Kore K-League Bilyoner TV
13:30 Yokohama Marinos - Vissel Kobe Japonya J.League Bilyoner TV
14:30 Boluspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max
116:00A Z Alkmaar - Juventus UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:00 Midtjylland - Benfica UEFA Gençlik LigiUEFA.tv
17:00 Sivasspor - Karagümrük Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
17:00 Liverpool - Genk UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
17:00Radomlje - Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
18:00 Dinamo Kiev - Sporting UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:30 Zilina - Salzburg UEFA Gençlik LigiUEFA.TV
19:30 Mura - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:00Sion - FC Lausanneİsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
20:30 Beşiktaş - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Fina lA Spor
20:30 Hamburg - Karlsruhe Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Smart Spor 2, Spor Smart
220:30 Hannover - LeipzigAlmanya Kupası DFB Pokal Çeyrek FinalSmart Spor HD, Spor Smart
20:30 Frosinone - Cosenza İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Lecce - Ascoliİtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Monza - Parmaİtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Pisa - Crotone İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Reggina - Vicenzaİtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Spal - Cittadella İtalya Serie B Bilyoner TV
20:45 Standard Liege - Beerschot Belçika Pro League Bilyoner TV
22:15 Luton Town - Chelsea İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
22:30 Southampton - West Ham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
22:30 Luzern - FC Zurichİsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
22:45 Club Brugge - KAA Gent Belçika Kupasi Yarı Final Tivibu Spor, Bilyoner TV
22:45 Celtic - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Dundee FC - Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Hearts - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Livingston - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 Motherwell - Ross Country İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:45 St.Johnstone - Glasgow Rangersİskoçya Premier Lig S Sport Plus, Bilyoner TV
22:45 Bochum - Freiburg Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Smart Spor 2, Spor Smart 2
23:00 Mallorca - Real Sociedadİspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
23:00 Real Madrid - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA TV
23:00 Fiorentina - Juventusİtalya Kupası Yarı Final TRT Spor, Bilyoner TV
23:15 Liverpool - Norwich Cityİngiltere FA CupTivibu Spor 5
23:15 Nantes - MonacoFransa Kupası Yarı Final Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:30 Valencia - Athletic Bilbaoİspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı FinalTivibu Spor 4