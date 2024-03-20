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Siyaset Bugün Gazetesi’nin önüne neden gittin? FETÖ’ye destek çıkan Şaban Sevinç’ten pişkin cevap
Siyaset

Bugün Gazetesi’nin önüne neden gittin? FETÖ’ye destek çıkan Şaban Sevinç’ten pişkin cevap

Yeniakit Publisher
2024-03-20 13:17:00 - 2024-03-20 13:18:46

CHP yandaşı Şaban Sevinç, devletin FETÖ ile mücadelesi devam ederken örgütün yayın organı Bugün Gazetesi’nin önüne gidip destek olduğunu söyleyerek “ aldandım” derken, AK Parti karşıtlığı gerekçesiyle gittiğini dile getirmendi.

CHP yandaşı Şaban Sevinç, devletin FETÖ ile mücadelesi devam ederken örgütün yayın organı Bugün Gazetesi’nin önüne gidip destek olduğunu söyleyerek “ aldandım” derken, AK Parti karşıtlığı gerekçesiyle gittiğini dile getirmendi.

CHP yandaşı Şaban Sevinç, katıldığı yayında FETÖ’ye hükümetin destek verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan da “Şaban Bey sen devletimiz FETÖ ile mücadele ederken neden gidip Bugün Gazetesi’nin önünde onlara destek oldun? diye sordu. Şaban Sevinç bu soruya karşı gülerek “Aldandım” dedi.

Hatırlandığı üzere, FETÖ’nün medya organlarına düzenlenen operasyon sonrası Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP yöneticileri ve CHP yandaşı gazeteciler AKJ Parti karşıtlığı gerekçesiyle örgütün yayın organlarını ziyaret ederek kapanmalarına engel olmaya çalışmıştı.

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