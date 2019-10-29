Bugün Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. yılı kutlanacak. Bu sene 29 Ekim'in salı gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar salı gününün resmi tatil olduğu için "bankalar, eczaneler, postaneler, kargolar ve hastanelere açık mı?" sorusunu soruyor. Peki, Bugün eczaneler, bankalar, hastaneler açık mı? Bugün PTT çalışıyor mu? İşte detaylar...

Bugün eczaneler, bankalar, hastaneler açık mı? Bugün PTT çalışıyor mu?

29 Ekim’de, kamu kuruluşları, PTT’ler, bankalar, okullar, sağlık ocakları ve devlet daireleri resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağını, ilgili şubeleri arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.