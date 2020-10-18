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Yaşam Bugün dolu var mı? Dolu yağacak mı? Meteoroloji hava durumu
Yaşam

Bugün dolu var mı? Dolu yağacak mı? Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji hava durumu yakından takip ediliyor. Dolu yağışı nedeniyle araçları zarar görün sürücüler özellikle de bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde hava durumunu merak ediyor. Peki hava bugün nasıl olacak? Bugün dolu yağacak mı? İşte Meteoroloji hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:42:00 -
Bugün dolu var mı? Dolu yağacak mı? Meteoroloji hava durumu

Son dakika haberi… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre Marmara'nın Güney ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağış gerçekleşmesi bekleniyor. MGM, Marmara’nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyuruyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesinde hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesinde hava nasıl olacak?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesinde hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Göller yöresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava nasıl olacak?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karedeniz Bölgesinde hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta Karadeniz Bölgesinde hava ise Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde hava nasıl olacak?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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