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Bugün dolar/TL, 5,4480 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4480 seviyesinden alıcı buluyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:57
Bugün dolar/TL, 5,4480 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4480 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4308-5,4887 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 5,4408'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,13 değer kazancıyla 5,4480'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 artışla 6,1270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 7,0750'den işlem görüyor.

 

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1240, dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde 2018'in 4'üncü çeyrek büyüme ve ocak ayı cari işlemler, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda 5,35'in gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2018 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 3 azalmasını, 2018'de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 büyümesini bekliyor. Öte yandan, cari işlemler hesabının ocakta 800 milyon dolar açık vereceği tahmin ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:57
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