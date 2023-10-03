  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Bunu eken parayı buluyor! 500 milyon dolar getirisi var! Yurt dışına o kadar satıyor ki, üretici bile tadına bakamıyor

İstanbul'da toplu taşıma arızası! Metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arızalandı

O otomobil Türkiye'de! Tek şarjla 1000 km gidiyor

Bakan Yerlikaya duyurdu: 13 bin 440 personelle 466 operasyon

Türkiye'ye 13 bin kilometre uzaklıktaki ülkeye ANKA SİHA teklifi! Nefesler tutuldu, rekor bir satış gelebilir

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir

ALS sorularını örgüt mensuplarına dağıtan FETÖ'cülere eş zamanlı operasyonlar

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Baskı artıyor, altın fiyatları resmen çakıldı! Son 6 ayın en dip seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi Sistem devreye girdi! Bir kurum daha e-başvuru isteyecek!
Ekonomi

Sistem devreye girdi! Bir kurum daha e-başvuru isteyecek!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:06:00 - 2023-10-03 11:06:59
Sistem devreye girdi! Bir kurum daha e-başvuru isteyecek!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) teknolojiyi faaliyetlerinde daha yoğun kullanma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdi. Başvuruların Kurul'a elektronik olarak yapılabilmesi için başvuru sahibi şirket/ kurum yetkililerinin e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yaparak SPK'nın e-Başvuru hizmetine giriş yapmaları gerekiyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) teknolojiyi faaliyetlerinde daha yoğun kullanma hedefi doğrultusunda yeni bir projeyi hayata geçirdi. Sermaye piyasası kurum, kuruluş ve ortaklıklarının Kurul'a yapmakta oldukları başvuruların elektronik ortamda alınmasını hedefleyen e-Başvuru projesi ile SPK'ya yapılacak başvuru süreçleri elektronik ortama taşınarak, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bugünden itibaren devrede

e-Başvuru uygulamasının ilk etabı bugün itibarıyla devreye alındı. İlk etapta Portföy Yönetim Şirketleri ve Yatırım Ortaklıkları, Kurul'a e-Başvuru uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. 2024 yılının ilk ayından itibaren de SPK'ya tabi tüm kurum, kuruluş ve ortaklıklarının halihazırda 250’nin üzerinde başvurusu elektronik ortamda yapılmaya başlanacak.

Başvuru süreci nasıl?

Başvuruların Kurul'a elektronik olarak yapılabilmesi için başvuru sahibi şirket/kurum yetkililerinin e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yaparak SPK'nın e-Başvuru hizmetine giriş yapmaları gerekiyor. Şirket yetkilisi kontrolü ise Ticaret Bakanlığı MERSİS uygulaması entegrasyonu ile sağlanabilecek. Hizmeti kullanmaya yetkili olan şirket yetkilisi yapmak istediği başvuru türünü seçerek, o başvuruya ait göndermesi gereken belge ve bilgileri elektronik ortamda sisteme girecek ve elektronik imza ile imzalayarak başvurusunu gerçekleştirecek.

Uzman inceleyecek

Bu aşamadan sonra başvuru belgeleri kontrol için Kurul'un ilgili dairesine iletilecek ve ardından uzmanlara elektronik ortamda yönlendirilecek. Uzman incelemesinden sonra eksik belge, ek belge ve başvuruya ilişkin gereken diğer belgeler yine uzmanınca elektronik ortamda talep edilecek. Böylece başvurunun her aşaması elektronik ortamda takip edilebilecek. e-Başvuru projesi ile Kurul'a yapılan başvuruların sonuçlanma süresi kısalacak, kırtasiye azalacak. Proje öncesinde eksik bilgi/belge nedeniyle ortaya çıkan bekleme süreleri e-Başvuru sayesinde anlık olarak takip edilerek sistem üzerinden taraflara bildirilecek.

SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı
SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SPK'den hisse pazarlayanlara uyarı

SPK’dan herkese uyarı! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu
SPK’dan herkese uyarı! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu

Yaşam

SPK’dan herkese uyarı! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu

SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi
SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi

Teknoloji

SPK'den 6 kişiye işlem yasağı verildi

SPK'den 3 şirkete onay
SPK'den 3 şirkete onay

Ekonomi

SPK'den 3 şirkete onay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23