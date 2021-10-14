  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bugün Buğu Kebabı yapmaya var mısınız?
Kadın - Aile

Bugün Buğu Kebabı yapmaya var mısınız?

Hem tavuk hem sebze hem peynirli Buğu Kebabı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:50:00 -
Bugün Buğu Kebabı yapmaya var mısınız?

Hem tavuk hem sebze hem peynirli Buğu Kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 tane soğan
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tane kırmızıbiber
  • 1 kg kemiksiz tavuk
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 kavanoz garnitür
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 3 yemek kaşığı tereyağı (Beşamel Sosu İçin)
  • 3 yemek kaşığı un (Beşamel Sosu İçin)
  • 3 su bardağı süt (Beşamel Sosu İçin)
  • Tuz (Beşamel Sosu İçin)
  • Karabiber (Beşamel Sosu İçin)
  • Kaşar peyniri (Üzeri için)

Yapılışı

Tencereye sıvı yağı dökelim ve yemeklik doğradığımız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Eti kuşbaşı doğrayın ve tencereye ekleyin. Rengi dönene kadar kavuralım.  Kırmızıbiber ve salçayı ekleyerek karıştıralım. Domatesi püre haline getirerek garnitürün suyunu süzelim ve onu da ekleyelim. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve sıcak suyu ekleyelim. 5 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alalım. Beşamel sosu için; tencereye tereyağını alalım ve eritelim. Üzerine unu ekleyerek birkaç dakika kadar kavuralım. Kavurduğumuz unun üzerine, sütü yavaş yavaş ekleyelim ve bir yandan da karıştıralım. Kaynayıp koyulaşan beşamel sosumuzu ocaktan alalım. Tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştıralım. Pişirdiğimiz tavuğumuzu fırın kabına alalım, üzerine beşamel sosu dökelim ve düzeltelim. Yemeğimizin üzerini bolca kaşar peyniri rendeleyelim. 190 derece fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişirelim.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar
Gündem

CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar

CHP'li İBB çalışanlarının TÜGVA'nın Adalar'daki hizmet binasını tahliye girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. O gece yaşananları aktaran T..
Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?
Ekonomi

Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

Marmaray'da, metroda internet ücretsiz mi? Marmaray’da ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Marmaray’a internet ücretsiz mi? Marmaray’da i..
Yeni dizi Destan'dan bomba fragman!
Medya

Yeni dizi Destan'dan bomba fragman!

Merakla beklenen Destan dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay