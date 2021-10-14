Bugün Buğu Kebabı yapmaya var mısınız?

Hem tavuk hem sebze hem peynirli Buğu Kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 tane soğan

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tane kırmızıbiber

1 kg kemiksiz tavuk

1 yemek kaşığı salça

1 kavanoz garnitür

1 su bardağı domates püresi

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

3 yemek kaşığı tereyağı (Beşamel Sosu İçin)

3 yemek kaşığı un (Beşamel Sosu İçin)

3 su bardağı süt (Beşamel Sosu İçin)

Tuz (Beşamel Sosu İçin)

Karabiber (Beşamel Sosu İçin)

Kaşar peyniri (Üzeri için)

Yapılışı

Tencereye sıvı yağı dökelim ve yemeklik doğradığımız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Eti kuşbaşı doğrayın ve tencereye ekleyin. Rengi dönene kadar kavuralım. Kırmızıbiber ve salçayı ekleyerek karıştıralım. Domatesi püre haline getirerek garnitürün suyunu süzelim ve onu da ekleyelim. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve sıcak suyu ekleyelim. 5 dakika bu şekilde pişirip ocaktan alalım. Beşamel sosu için; tencereye tereyağını alalım ve eritelim. Üzerine unu ekleyerek birkaç dakika kadar kavuralım. Kavurduğumuz unun üzerine, sütü yavaş yavaş ekleyelim ve bir yandan da karıştıralım. Kaynayıp koyulaşan beşamel sosumuzu ocaktan alalım. Tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştıralım. Pişirdiğimiz tavuğumuzu fırın kabına alalım, üzerine beşamel sosu dökelim ve düzeltelim. Yemeğimizin üzerini bolca kaşar peyniri rendeleyelim. 190 derece fırında, peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişirelim.