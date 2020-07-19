Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Yatırım yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar altın bilezik fiyatları nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen güncel altın fiyatları, canlı döviz altın...