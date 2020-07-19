Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne?
Bugün altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum ne? Yatırım yapacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki ama gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın, yarım altın ve cumhuriyet altını ne kadar? 22 ayar altın bilezik fiyatları nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen güncel altın fiyatları, canlı döviz altın...
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Özellikle düğün yapacaklar, altın fiyatlarını yakından takip etse de, ekonomistler bu ay içerisinde büyük bir düşüş yaşanmayacağını söylüyor.
GRAM ALTIN
- 399,09
- 399,23
22 AYAR BİLEZİK
- 364,50
- 365,70
CUMHURİYET ALTINI
- 2.594,70
- 2.618,00
YARIM ALTIN
- 1.297,40
- 1.314,00
ÇEYREK ALTIN
- 650,80
- 657,90
REŞAT ALTIN
- 2.627,17
- 2.650,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 362,45
- 376,46
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 224,24
- 260,27