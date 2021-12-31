Bugün ‘28 Şubat’tan daha kötüyüz’ diyenler onun dinlediği dertleri dinlemedi ‘Hakkını helal et Hasan abi yazındaki sertlik azmış bile’

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini takip ederken, geçirdiği kalp krizi sonucu Hakk'a yürüyen Hasan Karakaya ağabey, 'laikçi' zihniyetin başörtüsü yasağına karşı en yüksek ses çıkaran isimlerden biriydi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Hasan ağabeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Cuma dergisine yazılar gönrderirken gıyaben tanısam da..

Aynı bina içinde, birlikte çalışma başlangıcımız, Beklenen Vakit’in 12 Eylül 1993 tarihindeki çıkışı ile olmuştu..

“Gazeteci” sıfatını en fazla hakeden bir büyüğümüzdü..

Kelimeleri nasıl raks ettirdiğini siz daha iyi biliyorsunuz..

Ama o özelliğinin yanı sıra, çalışkanlığının ve işinden baka bir şey düşünmeme özelliğinin de ben yakınen şahidiyim..

Tabii, dik duruşunun da..

En sert yazıları kaleme alır ama hiçbirinde “Bana dava açılır mı? Ceza alır mıyım” tedirginliği yaşamazdı..

Ama gazeteyi düşündüğü için “Bir dava da benim yüzümden gelmesin” diyerek sürekli sarfettiği “Ali Abi (Yaşça benden büyük idi ama, nezaketen “Abi” derdi. Gerçi, yaşça küçük-büyük; gazetede herkes, birbirine “Abi” derdi), benim yazıma bir bakıver” sözleri, mütevaziliğinin de bir kanıtı idi.

Okuyucuların bir kısmı, “Çok ağır yazıyor” diye eleştiri getirirken, her birini gece yarılarına kadar dinler, yazısındaki sert ifadelerin arka planını anlatırdı..

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