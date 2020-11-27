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Gündem Buğra Kardan anlattı! İşte Parlamenter Sistemin ekonomiye zararları
Gündem

Buğra Kardan anlattı! İşte Parlamenter Sistemin ekonomiye zararları

Yeniakit Gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, Kemalist CHP'nin başını çektiği muhalefet tarafından geri getirilmek istenen Parlamenter Sistemi'nin Türkiye'ye verdiği zararlar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:50:00 - 2020-11-27 17:52:23
Buğra Kardan anlattı! İşte Parlamenter Sistemin ekonomiye zararları

Yeniakit Gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, CHP'nin başını çektiği muhalefet tarafından ısrarla geri getirilmek istenen parlamenter sistemin Türkiye'ye verdiği büyük zararları anlattı.

Siyasetin ekonomik bir boyutunun da olduğunu söyleyen Kardan, "Malumunuz şu sıralar İYİ Parti ve CHP'den sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rafa kaldırılması ve parlamenter sisteme tekrar dönülmesi yönünde çağrılar geliyor. Bu çağrıların ne kadar geçersiz ve dayanaksız olduğunu sizelere anlatacağım. Özellikle geçmiş bu anlamda bize önemli dersler veriyor." dedi.

Bozuk ve sakat bir yapıya sahip olan Parlamenter Sistemin detaylarını aktaran Kardan, 2017 referandumu ile birlikte Türkiye'de koalisyonlar döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını dile getirdi.

"Koalisyon hükümetleri çok ağır faturalar çıkardı ülkemize" diyen Kardan, koalisyonlar döneminde Türkiye'nin borç batağı içinde olduğunu ve ülkenin IMF'ye muhtaç bir hale getirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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