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Yaşam Buğday tarlası yangında zarar gördü
Yaşam

Buğday tarlası yangında zarar gördü

Yeniakit Publisher
2024-05-21 01:26:00 -
Buğday tarlası yangında zarar gördü

Hatay'ın iki ayrı ilçesinde çıkan yangınlarda 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

Kumlu ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'ndeki buğday tarlasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 4 arazözle müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 57 dönem buğday ekili alan zarar gördü.

Saat 17.00 sıralarında ise Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki buğday tarlasında da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. İki ilçedeki yangında toplam 77 dönüm buğday ekili alan alevlere teslim oldu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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