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Kadın - Aile Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva: Duyanları şaşırttı! Yapın 'Pişman olmayın'
Kadın - Aile

Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva: Duyanları şaşırttı! Yapın 'Pişman olmayın'

Yeniakit Publisher
2024-04-15 00:55:00 - 2024-04-15 01:11:14
Buğday kavurgası (Sağlıklı çerez), 1 tane bile her derde deva: Duyanları şaşırttı! Yapın 'Pişman olmayın'

"Hazmı kolay olmasının yanında vücut üzerinde anlık yorgunlukları engellediği ve vücudu soğuktan koruduğu için günümüzde hâlâ popülaritesini koruyan kavurga; her derde deva!". Kavurga nedir, faydaları nelerdir, nasıl yapılır? haberimizde...

Buğday Kavurgası (Sağlıklı Çerez) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı buğday (aşurelik buğday)
1 avuç kuru üzüm

Buğday Kavurgası (Sağlıklı Çerez) Tarifi Nasıl Yapılır?

Buğdayları ısınmış teflon tavaya alıp, rengi dönene kadar (sürekli karıştırarak) kavurun.
Buğdayı 1 saat kadar öncesinde ıslatarak yapanlar da varmış fakat bu şekilde de yenilmeyecek kadar sert olmuyor. Ama tercih sizin tabi
Temiz bir mutfak bezine serip ılıkken çayın yanına servis edin. İçine üzüm ve bulabilirseniz çedene ekleyebilirsiniz.
Normal de saclar da kavrulur (imkanınız varsa sac da yapmayı tercih edin) ama teflon tava da iş görüyor.
Çok çabuk pişiyor sakın tavaya koyup başından ayrılmayın.

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor.
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İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene, çeşitli çekirdek ve tahıllar bulunan kavurganın muhteşem faydaları…

• Kilo sorunu olanlar için ideal bir besindir.
• Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.
• Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.
• Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.
• Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur.
• Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.
• Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.
• Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.
• Böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.
• Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.
• Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.
• Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır.
• Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır.
• Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.
• Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.

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