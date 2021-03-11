Buğday çorbası nasıl yapılır?
Tam ölçülü buğday çorbası | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arayanlar içlerini ısıtacak leziz çorbaların tariflerine göz atıyor. Peki, buğday çorbası nasıl yapılır? Yoğurtlu buğday çorbası malzemeleri | Kolay buğday çorbası tarifi
Yaz aylarında soğuk soğuk içilen buğday çorbasını sıcak olarak da hazırlayabilirsiniz. Peki, buğday çorbası nasıl yapılıyor?
Buğday çorbası tarifi
Malzemeler:
- 2 Türk kahvesi fincanı buğday
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 litre su
- 1 adet yumurta
- 1,5 yemek kaşığı un
- Tuz
- Kuru nane
- Zeytinyağı
Buğday çorbası nasıl yapılır?
Buğdayı bir gece önceden suya koyun.
Buğdayın suyunu süzün ve temiz suyla haşlayın.
Buğday yumuşayınca bir kasede un, yumurta ve yoğurdu çırpın.
Buğdayı haşladığınız sudan bir, iki kepçe karışıma ekleyip çırpın.
Karışımın ısısı dengelenince yavaşça tencereye dökün.
Bir tavaya yağ ve nane alın.
Kızdırdığınız naneyi tencereye ekleyin.
Afiyet olsun.