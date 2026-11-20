Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), iptallerin Mudanya–Kabataş arasındaki karşılıklı seferleri ve Armutlu (İhlas) bağlantılarını kapsadığını duyurdu. Sabah saatlerinden öğleden sonraya uzanan iptaller nedeniyle üç nokta arasında yolculuk yapacakların sefer saatlerini yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

MUDANYA–KABATAŞ HATTINDA ALTI SEFER İPTAL

Bursa’nın Mudanya ilçesinden İstanbul Kabataş’a saat 07.00, 09.30 ve 13.30’da yapılması planlanan seferler iptal edildi. Aynı hattın dönüş yönünde, Kabataş’tan Mudanya’ya saat 08.00, 10.30 ve 14.00’te kalkacak deniz otobüsleri de hareket etmeyecek.

Böylece Bursa ile İstanbul arasındaki doğrudan ulaşımı sağlayan karşılıklı altı sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarılmış oldu.

ARMUTLU BAĞLANTILARI DA ETKİLENDİ

İptal edilen diğer dört sefer Armutlu (İhlas) bağlantılı hatlarda bulunuyor. Saat 09.30’daki Mudanya–Armutlu ve 10.00’daki Armutlu–Kabataş seferleri yapılamayacak. Öğleden sonra ise saat 14.00’teki Kabataş–Armutlu ile 15.30’daki Armutlu–Mudanya seferleri gerçekleştirilmeyecek.

YOLCULARA SEFER DURUMU UYARISI

BUDO, yolcuların mağduriyet yaşamaması için seyahate çıkmadan önce resmi internet sitesindeki güncel duyuruları takip etmelerini istedi.