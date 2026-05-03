Gündem BUDO seferlerine hava engeli: Marmara'da fırtına ulaşımı vurdu
BUDO seferlerine hava engeli: Marmara'da fırtına ulaşımı vurdu

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları ve beklenen şiddetli fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan 6 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, denizdeki hava muhalefeti ulaşımda aksamalara neden oldu. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve Armutlu hatları öne çıkıyor.

İptal edilen seferlerin detayları

Yapılan duyuruya göre bugün gerçekleştirilemeyecek seferler şunlar:

  • 08.00 ve 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00 ve 10.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

Meteoroloji'den 80 km/saat hızında fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için "şiddetli fırtına" alarmı verdi. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek olan rüzgarın hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

50 milyon kişiye hortum alarmı: ABD'de fırtına ve sel kabusu büyüyor

Meteoroloji'den "sarı kodlu" uyarı: Sağanak ve fırtına kapıda!

