BUDO seferleri ne zamana kadar çalışacak? Tam kapanma günlerinde BUDA seferleri olacak mı?
BUDO seferleri bayramda çalışacak mı? Korona ile mücadele kapsamında Kabini toplantısı sonrası 29 Nisan Perşembe akşamından itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü sabaha kadar tam kapanma uygulanacağını açıklandı. Tam kapanmanın Ramazan Bayramı’nı da kapsamasıyla birlikte büyükşehirlerden göçler de başladı. Tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’a kadar bilet bulan otobüslerle, bazı vatandaşlar da BUDO seferleri ile yolculuk yapacakları yerlere gitmeye başladı. Peki BUDO seferleri ne zamana kadar çalışacak? Tam kapanma günlerinde BUDA seferleri olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni korona tedbirlerini açıkladı. Peki ama BUDO seferleri ne zamana kadar çalışacak? BUDO seferleri kısıtlama günlerinde çalışacak mı?
BUDO seferleri ne zaman ara verecek?
BUDO seferleri tam kapanmada olacak mı? Gelen bir son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tam kapanma kararı sebebiyle seferlerine 30 Nisan Cuma ve 17 Mayıs Pazartesi tarihleri arasında ara verecek. Konuyla ilgili BUDO açıklama yaptı. Konu ile ilgili BUDO yapmış olduğu açıklamasında seferlere ara verildiğini duyurdu. Firma yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesince 26 Nisan 2021 tarihinde alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs Pazartesi tarihine kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.
BUDO sefer saatleri