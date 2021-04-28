BUDO seferleri ne zamana kadar çalışacak? Tam kapanma günlerinde BUDA seferleri olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni korona tedbirlerini açıkladı. Peki ama BUDO seferleri ne zamana kadar çalışacak? BUDO seferleri kısıtlama günlerinde çalışacak mı?

BUDO seferleri ne zaman ara verecek?

BUDO seferleri tam kapanmada olacak mı? Gelen bir son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri (BUDO) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tam kapanma kararı sebebiyle seferlerine 30 Nisan Cuma ve 17 Mayıs Pazartesi tarihleri arasında ara verecek. Konuyla ilgili BUDO açıklama yaptı. Konu ile ilgili BUDO yapmış olduğu açıklamasında seferlere ara verildiğini duyurdu. Firma yaptığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesince 26 Nisan 2021 tarihinde alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında 30 Nisan Cuma tarihinden 17 Mayıs Pazartesi tarihine kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

BUDO sefer saatleri