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BUDO seferleri iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

08 Ekim 2019 Salı 16:28
BUDO seferleri iptal edildi!

BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 16:28
  1. BUDO
  2. BUDO seferleri
  3. Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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