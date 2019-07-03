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Budist Lider Dalai Lama CHP’lilere özendi! ‘Şaka yaptım’

Budist Lider Dalai Lama, geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği röportajda kullandığı “Halefim eğer bir kadın olacaksa çekici olmalı” ifadeleriyle eleştirilerin hedefine yerleşirken, birkaç günlük sessizliğin ardından yaptığı “Şaka yaptım, özür dilerim” açıklamasıyla Budist kamuoyundan özür diledi. Budist Lider’in tarzı, mütedeyyin insanlara nefret kustuktan sonra “şaka yaptım” diyen CHP’lileri anımsattı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
Budist Lider Dalai Lama CHP’lilere özendi! ‘Şaka yaptım’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Tibet’in 14. Dalai Lama’sı Tenzin Gyatso, BBC’ye verdiği röportajda “Eğer bir kadın Dalai Lama gelirse, çekici olmalıdır.” demişti. Dalai Lama, bu sözleri ile gördüğü tepkiler üzerine yaptığı açıklamada insanlardan özür dilediğini söyledi. Budist Lider’in tarzı, mütedeyyin insanlara nefret kustuktan sonra “şaka yaptım” diyen CHP’lileri anımsattı.

“Şaka yaptım”

Kadınların nesneleştirilmesine her zaman karşı çıktığını ve cinsiyet eşitliğini savunduğunu bildiren Gyatso, şaka yaptığını belirtti. 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso 1989’da Nobel Barış Ödülü almıştı.

Tenzin Gyatso 14. Dalai Lama

Dalai Lama, Budizm’in kurucu ismi Shakyamuni’nin reenkarnasyonunu tamamlayıp yeniden doğduğu bedeni ifade eden sıfattır. Asıl adı Tenzin Gyatso olan bugünkü Dalai Lama ise 14. ruhani liderdir. 2 yaşından itibaren budist rahipler eliyle yetiştirilen Tenzin Gyatso, 6 Temmuz 1935 tarihinde doğdu. Şu an 84 yaşında olan Dalai Lama, 69 yıldır ruhani liderlik görevinde.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:49
  1. Tibet’in 14. Dalai Lama’sı Tenzin Gyatso
  2. BBC
  3. Nobel Barış Ödülü
  4. Budizm
  5. budizm propagandası
  6. CHP

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