Bucha olunca soykırım Gazze olunca sessizlik
Terörist İsrail, Gazze’de soykırıma devam ederken ortaya çıkan görüntüler Siyonistlerin barbarlıkta sınır tanımadığını gösteriyor. Siyonistlerin hastane, okul ve mülteci kamplarını bombalayarak binlerce insanı katletmesine sessiz kalan Amerika ve Avrupalı ülkeler, konu İsrail olunca hem hukuku hem de insan haklarını rafa kaldırıyor. Yukarıdaki görüntülerde iki ayrı bölgeden benzer iki katliam yer alıyor... Avrupalılar ilkine topyekûn tepki gösterip, “soykırım” derken, ikincisine sessiz kalıp, görmezden geliyor.
TAHSİN HAN
İlk fotoğraf karesi, Rusya’nın Bucha katliamından... Mart 2022’de Bucha’da yollardaki buldukları sivil Ukraynalıları katleden Rusların bu vahşeti günlerce batı medyasında yer alıp, Moskova ve Putin hakkında ceza davaları açılırken, bunun uluslararası ceza mahkemelerinde mutlaka hesabının sorulacağını belirttiler.
Ancak aynı batı, aynı katliam Gazze’de olunca “kör, sağır ve dillsiz”i oynuyor.
El Reşit Caddesinde katliam
Siyonistlerin Gazze’nin kuzeyinden güneye göçe zorladığı Filistinliler önceki gün El Reşit Caddesi üzerinden güneye doğru yol alırken İsrail askerleri kendilerini taradı. Bisikletle bölgeden kaçan Filistinli gençlerin çektiği görüntülerde cadde boyunca katledilmiş onlarca Filistinli sivilin cesedi görülüyor.
Gazze’de soykırıma girişen Siyonistlerin bu vahşetini görmezden gelen batılılardan tek bir ses çıkmazken, Yahudiler ise ‘Onları Hamas öldürdü’ yalanıyla İsrail’i aklama yoluna gitti.
“İsrail’in kendini koruma hakkı vardır” cümlesini papağan gibi tekrarlayan batının aynı katliamlara farklı tepkisiyle ikiyüzlülüğünü bir defa daha ortaya koymuş oldu.
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