Bucha olunca soykırım Gazze olunca sessizlik

TAHSİN HAN

İlk fotoğraf karesi, Rusya’nın Bucha katliamından... Mart 2022’de Bucha’da yollardaki buldukları sivil Ukraynalıları katleden Rusların bu vahşeti günlerce batı medyasında yer alıp, Moskova ve Putin hakkında ceza davaları açılırken, bunun uluslararası ceza mahkemelerinde mutlaka hesabının sorulacağını belirttiler.

Ancak aynı batı, aynı katliam Gazze’de olunca “kör, sağır ve dillsiz”i oynuyor.

El Reşit Caddesinde katliam

Siyonistlerin Gazze’nin kuzeyinden güneye göçe zorladığı Filistinliler önceki gün El Reşit Caddesi üzerinden güneye doğru yol alırken İsrail askerleri kendilerini taradı. Bisikletle bölgeden kaçan Filistinli gençlerin çektiği görüntülerde cadde boyunca katledilmiş onlarca Filistinli sivilin cesedi görülüyor.

Gazze’de soykırıma girişen Siyonistlerin bu vahşetini görmezden gelen batılılardan tek bir ses çıkmazken, Yahudiler ise ‘Onları Hamas öldürdü’ yalanıyla İsrail’i aklama yoluna gitti.

“İsrail’in kendini koruma hakkı vardır” cümlesini papağan gibi tekrarlayan batının aynı katliamlara farklı tepkisiyle ikiyüzlülüğünü bir defa daha ortaya koymuş oldu.

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