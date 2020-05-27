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Buca’da camiler pandemi sonrasına hazır

Buca Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla kapatılmasının ardından, normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılacak camiler için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:12:13 -
Buca’da camiler pandemi sonrasına hazır

Buca Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla kapatılmasının ardından, normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılacak camiler için harekete geçti.


Buca Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs’ta ibadete açılacak yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde temizlik seferberliği başlattı. Halılardan minberlere kadar baştan aşağı temizlik yapan temizlik ekipleri camileri cuma namazına hazırladı.



Camilerde A’dan Z’ye temizlik


İlk olarak 29 Mayıs’ta kılınacak cuma namazı öncesi Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri tarafından camilerde hummalı temizlik çalışması başlatıldı. Buca’da kullanıma açılacak 25 cami başta olmak üzere toplam 84 cami temizlendi. Bucalı hemşehrilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda ibaretlerini gerçekleştirebilmeleri için köşe bucak çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkadı. Camilerdeki ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarların silip, minber temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştirdi.



Buca’daki 25 camide cuma namazı


Buca ilçesinde 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camiler; Abil Efendi, Adatepe, Akşemsettin, Bahayörük, Baltalılar, Bilal-i Habeşi, Beyazıt, Buca Koop., Ensar, Eyüp Sultan, Huzurevi, Karacaağaç, Kaynaklar Kerim Ali Tatar, Kaynaklar Merkez, Kurtuluş, Laleli, Muradiye, Osman Nuri Saygın, Recep Fidan, Yavuz Sultan Selim, Yıkıkkemer, Zeytintepe, Zikirtepe, Yaylacık ve Yıldızlar olarak belirlendi.

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