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Buca zaferin 97. yaşında kırmızı-beyaz

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:09
Buca zaferin 97. yaşında kırmızı-beyaz

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümde Buca gelincik tarlasına döndü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından dağıtılan binlerce Türk Bayrağı, hemşerilerden yoğun ilgi gördü. Marşlarla, bayraklarla belediye önünde gerçekleştirilen etkinlikte bayram mesajı veren Buca Belediye Başkanı Kılıç, “Bayrak sevgisini, vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz. Bu zafer hepimizin” dedi.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın zafere ulaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Buca’da coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos coşkusunu tüm ilçeye yaymak için çalışan Buca Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarını dev Türk Bayraklarıyla donattı.


Al bayraklarla donatılan sokakların ardından Buca Belediyesi hizmet binası önünde ise ev ve iş yerlerinde asılmak üzere bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin olduğu ay-yıldızlı Türk Bayraklarını Bucalılara hediye etti.


Binlerce bayrağın dağıtımının gerçekleştiği etkinlikte vatandaşlar, İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu. Başkan Kılıç’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Bayraklarını alabilmek için bayrak standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



“Bayrak sevgisini aşılamaya devam edeceğiz”


Etkinlik sonrası tüm Bucalıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Başkan Kılıç, “Milli mücadelemizin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramımızda hepimizin ortak değeri olan Türk Bayrağımızı dağıttık. Çok ciddi bir talep var. Hem bizim açımızdan hem ülkemiz açısından bunu çok önemli bir faaliyet olarak görüyoruz; devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza, genç nesillerimize bayrak sevgisini vatan sevgisini aşılamaya devam edeceğiz” dedi.



“Bu zafer hepimizin”


30 Ağustos’un herkesin zaferi olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, “Bugün küllerinden doğarak emperyalizme karşı dünya tarihine geçen bir halk direnişinin, vatan savunmasının zaferle sonuçlandığı nadir bir gündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün halkımızla topyekun vermiş olduğu mücadelenin haklı gururudur. Bu zafer hepimizin. Atatürk bu zaferi, barış ve kardeşlik içinde bir bütün olarak yaşamanın teminatı olan cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bizler de her zaman Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin savunucusu olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:09
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