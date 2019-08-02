Bubacarr Sanneh, Göztepe'de - Sarı-kırmızılı kulüp, Gambiyalı stoperle kiralık olarak sözleşme imzaladı



İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i transfer etti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. 24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech'e transfer oldu.

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