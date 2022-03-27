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Siyaset Bu zihniyet değişmez! CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal cami paylaşımı
Siyaset

Bu zihniyet değişmez! CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal cami paylaşımı

Utanıp sıkılmadan AK Parti hükümetini bilimden uzak olmakla suçlayıp bilimi İslam karşıtlığı sanan CHP’li Fikri Sağlar, Türkiye'deki camileri hedef aldı. Camileri ahıra çeviren CHP’nin eski vekillerinden Sağlar, Türkiye’deki camilerin fazla olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 12:10:00 -
Bu zihniyet değişmez! CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal cami paylaşımı

Hizmet anlayışı ve vizyonu heykel dikmekten ibaret olan gerici CHP zihniyeti, AK Parti hükümetini bilimden uzak olmakla suçladı.

"Mahkemede başörtülü bir hakime güvenmem" şeklindeki skandal sözleriyle hafızalara kazınan eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yine tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Camileri ahıra çeviren zihniyetin temsilciliğini yapan Sağlar, Türkiye'de cami sayısının fazla olduğunu savundu.

Paylaşımında Türkiye ve Almanya'yı mukayese eden Sağlar şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye

• Nüfus: 84,6 Milyon

• Cami: 89.445

• Halk kütüphanesi: 1.214

Almanya

• Nüfus: 83.2 Milyon

• Kilise: 44.372

• Halk kütüphanesi: 8.245

Bilimin yolundan giden kazanıyor!"

Böyle mi helalleşeceksiniz?

Dindar ve muhafazakar kesime yaranıp oy devşirmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda "helalleşme" söylemine sarılarak göz boyamaya çalışmıştı.

AK Parti hükümeti tarafından hizmete açılan sayısız kütüphaneye, eğitim kurumlarına ve bilim merkezlerine kör ve sağır olan Fikri Sağlar'ın bu paylaşımı İslam'a ve Müslümanlara düşman olan CHP zihniyetinin halen değişmediğini bir kez daha ortaya koyarken "Siz böyle mi helalleşeceksiniz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Sağlar'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları:

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Yorumlar

Orhan İnan

ALNI SECDEYE GİTMEYEN BİRİSİ NİÇİN CAMİLER İLE İLGİLENİR ,ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

Sivaslı

heykelci kafalı Fikri sen ne anlarsın camiden . camiye gitmez kaç cami hesabı yapar. camileri millet yapıyor bu Fikriye ne battı anlamadım sanane lan milletin camisinde lauk biz senin cem evine karisiyormuyuz
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