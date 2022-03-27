Bu zihniyet değişmez! CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal cami paylaşımı

Hizmet anlayışı ve vizyonu heykel dikmekten ibaret olan gerici CHP zihniyeti, AK Parti hükümetini bilimden uzak olmakla suçladı.

"Mahkemede başörtülü bir hakime güvenmem" şeklindeki skandal sözleriyle hafızalara kazınan eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yine tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Camileri ahıra çeviren zihniyetin temsilciliğini yapan Sağlar, Türkiye'de cami sayısının fazla olduğunu savundu.

Paylaşımında Türkiye ve Almanya'yı mukayese eden Sağlar şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye

• Nüfus: 84,6 Milyon

• Cami: 89.445

• Halk kütüphanesi: 1.214

Almanya

• Nüfus: 83.2 Milyon

• Kilise: 44.372

• Halk kütüphanesi: 8.245

Bilimin yolundan giden kazanıyor!"

Böyle mi helalleşeceksiniz?

Dindar ve muhafazakar kesime yaranıp oy devşirmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda "helalleşme" söylemine sarılarak göz boyamaya çalışmıştı.

AK Parti hükümeti tarafından hizmete açılan sayısız kütüphaneye, eğitim kurumlarına ve bilim merkezlerine kör ve sağır olan Fikri Sağlar'ın bu paylaşımı İslam'a ve Müslümanlara düşman olan CHP zihniyetinin halen değişmediğini bir kez daha ortaya koyarken "Siz böyle mi helalleşeceksiniz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Sağlar'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları: