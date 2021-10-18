"Bu zamana kadarki en büyüğü olacak" deyip duyurdu! ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle

Yunan Ta Nea Gazetesi'ne göre ABD Dedeağaç'ta saldırı helikopterleri, İHA'lar, tank ve zırhlı araçlarını konuşlandıracak.

Gazete sevkiyatın şimdiye kadarki en büyük askeri sevkiyat olduğunu ve sevkiyatın detaylarının Yunan ve Amerikalı yetkililer tarafından Eylül ayında görüşüldüğünü söyledi.

Yunan gazetesine göre ABD'nin bu bölgeye askeri yığınak yapma amacı boğazları baypas etmek. ABD’nin Dedeğaç’a verdiği önemin bir diğer nedeniyse Türkiye'yle Rusya'nın yakınlaşması durumunda bir karşı denge oluşturmak.

Dedeğaç bölgesine ilk sevkikat "Defender Europe 21" tatbikatı sayesinde yapılmıştı. Bölgeye 145 helikopter, 1800'ün üzerinde zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel getirilmişti. Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerini kapsayan tatbikata ilk kez Yunanistan da dahil edilmişti.

Yunanistan Dedeağaç limanının yanı sıra ABD'ye Yunan Kara Kuvvetleri'ne ait "Yunuli" karargahını da tahsis etti. Tesiste 300'ü aşkın Amerikan askeri barınabileceği öne sürüldü.