Bu yüze iyi bakın! Bu adam, Deccal'in son temsilcisi olmalı

Yüksel Aytuğ, bir köpeği vahşice öldüren Murat Sefer Aksu adlı kişinin "Deccal'in son temsilcisi" olabileceğini ifade etti. Aytuğ, olayın toplumda derin bir infial oluşturduğunu belirtti ve faile verilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğini vurguladı. Aytuğ, "Bu insan müsveddesi umarım hak ettiği cezayı alır" diyerek tepki gösterdi. Sabah gazetesi yazarı, cezanın caydırıcı olmaması halinde benzer olayların devam edeceğini söyledi. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı:

"Murat Sefer Aksu!

Bu ismi unutmayın. Çünkü bana göre yeryüzüne inmesi beklenen, kötülüğün son temsilcisi Deccal'in ta kendisi.

Elinde dirgen vardı canavarın. Tıpkı şeytanın, ucu çatal mızrağı gibi. Önünde de kendine kurban olarak seçtiği dünyalar masumu bir yavru köpek...

Vahşice saplıyordu mızrağını Deccal o yavrucağa... Bir daha, bir daha... Ta ki öldüğünden emin olana dek...

Bir yavru köpeciğin bir insana (!) nasıl bir zararı olabilirdi ki? Olsa bile böylesine canice öldürülmesine mazeret olabilir miydi?

Bekliyorum... Neyi mi? O insan müsveddesinin alacağı cezayı. Bakalım yine göstermelik bir para cezasıyla yaptığı yanına kâr mı kalacak, yoksa kadına, çocuğa, hayvana el kaldırmayı alışkanlık haline getirenleri titretecek ibretlik bir bedel mi ödeyecek?.."

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