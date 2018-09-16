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Bu yumurtaların boşu 100, dolusu 200 liradan satılıyor!

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yumurtadan çıkan deve kuşu yavruları 500 liradan, dolu yumurta 200 liradan, boş yumurta ise 100 liradan satılıyor.

16 Eylül 2018 Pazar 14:40
Bu yumurtaların boşu 100, dolusu 200 liradan satılıyor!

5 deve kuşu ailesi ile üretim yapan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yılda bir dişi deve kuşundan 20- 25 civciv elde ediyor. Bir ailede 2 dişi, 1 erkek deve kuşu bulunuyor. Deve kuşları ilkbaharda yumurtlamaya başlıyor ve sonbahara kadar yumurtlamaya devam ediyor.

42 GÜN SONRA YUMURTADAN ÇIKIYOR

Bir deve kuşu 42 günde yumurtadan çıkıyor. Fakültede üretilen deve kuşu yumurtalarının boşunun bile tanesi 100 liradan, dolusu 200 liradan, yavrusu ise 500 liradan satılıyor.

Üniversitedeki çiftliğin Deve kuşu üretim sürecini anlatan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, "Yumurtaları günlük olarak toplayıp serin bir odada bir hafta süreyle depoluyoruz. Yumurtaları haftalık olarak kuluçka makinesine yükleyerek 42 günün sonunda civcivlerimizi elde diyoruz. Bu süreçten sonra civcivlerimiz damızlık ve kasaplık olarak ayrılıyor" dedi.

"KIRMIZI ETİN EN SAĞLIKLI ALTERNATİFLERİNDEN"

Ak, deve kuşu yetiştiriciliğinin en önemli sebebini sağlıklı kırmızı et üretmeleri ve kıymetli derileri olarak yorumlayarak şunları söyledi: "Devekuşu'nun en önemli iki ürünü derisi ve etidir. Derisi, fil ve timsah derisinden sonra en değerli deri olarak görülüyor. Deve kuşu derisi cüzdan, kemer, ayakkabı, bot ve şapka gibi her türlü deri eşya yapımında kullanılıyor ve yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Eti ise yağ ve kolesterol olarak düşük değerlerde, özellikle belli yaşın üzerindeki kalp hastalığı olan bireyler için tüketime oldukça uygun. Deve kuşu eti, kırmızı etin en sağlıklı alternatiflerinden biridir. Türkiye'nin gündeminde olan sorunlardan biri de kırmızı et açığı ve buna bağlı olarak ithalatla gelen hastalıklarda büyük sorun. Bu noktada devekuşu, kırmızı et üretimini desteklemek için kullanabileceğimiz hayvanlardan birisidir."

"BOŞALTILMIŞ YUMURTALAR DEKORATİF AMAÇLI KULLANILIYOR"

Prof. Dr. İbrahim Ak, "Yumurtalar bazen yemeklik olarak değerlendirilebilse de genelde damızlık olarak önem arz ediyor. Boşaltılmış yumurtalar da dekoratif amaçlı kullanılıyor. Bu kabuklara giydirme resimler oyarak yapılan işlemeler, elle çizilmiş figürler yapılabiliyor. Yumurtalarımızın döllenmiş hali üreticiler tarafından rağbet görürken, boşu da eski bina ve camilerde çeşitli sinek ve böcekleri uzaklaştırdığı gerekçesiyle talep ediliyor. Bir girişimci üreticimiz, boş kabuklara figürler çizerek ürettiği dekoratif ürünleri yurtdışına 50 ile 90 Euro fiyattan ihraç etmişti. Ülkemizde özel cifliklerde deve kuşu üretimi azaldığı için talep çok fazla, bize gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:40
  1. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  2. Deve Kuşu
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