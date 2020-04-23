Bu yöntemlerle güneş lekelerinden kurtulmak mümkün!

Güneşlenirken aşırıya kaçıldığında ciltte küçük kahverengi lekeler meydana gelebilmektedir. Güneş lekeleri olarak adlandırılan bu görünüm, derinin güneş gören yerlerinde kahverengi izler şeklinde belirir. Genellikle 5 ile 10 mm çapında olan bu sorun, derisi açık renkli, sarışın kişilerde ve yaşlılarda daha sık görülmektedir. Keskin ve düzenli bir sınırı olmayan lekelerin görüntüleri çillerden daha büyük boyutta olabilmektedir. Peki, güneş lekelerinden kurtulabilmek için neler yapılmalıdır? İşte güneş lekelerinden kurtulmanın püf noktaları...

İlk adım önlem almak

Güneş lekelerinden kurtulmanın ilk yolu, bu lekelerden korunmanın yollarını bilmektir. Örneğin; 3 yaşın altındaki çocukların plajda ve havuz kenarında mutlaka gölgede oturmaları gerekmektedir. Ayrıca açık tenli ve güneşe hassas ciltlerin de önlem almaları özellikle sağlık açısından çok önemlidir. Vücudunda deriden kabarık, kenarı düzensiz görünümde koyu renkli beni olanların da bu bölgeyi güneşten korumaya özen göstermeleri gerekmektedir. Güneşten korumak için seçilecek ürün hem UVA hem de UVB ye karşı koruyucu olmasına dikkat edilmelidir ve özellikle ilk günlerde daha yüksek koruma faktörü olanlar tercih edilmelidir.

Güneş lekelerinden kurtulma yolları

Güneş lekelerini tedavi eden birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin ortak noktaları ise derinin yüzeysel tabakasını yenileyerek izleri yok etmektir.

İşte en sık kullanılan yöntemler

- Kriyoterapi(Dondurarak tedavi)

Kriyoterapi bir dondurma işlemidir. Bu işlemde cihaz, derinin altına çok ince buz kristelleri gönderir. Daha sonra da bu kristaller cihaz tarafından geri emilir.

Uygulama alanları

Güneş lekelerinin giderilmesinin dışında çatlak ve ameliyat izleri, gebelik, siğil ve derinin damarsal oluşumlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Nasıl uygulanır?

Uzmanlar, kriyoterapi cihazını çatlakların ya da izlerin üzerinde gezdirerek uygulama yapmaktadır. Tedavi esnasında herhangi bir acı hissedilmez. Ama işlem sonrasında hafif bir kızarıklık oluşabilir.

Kaç seans sürüyor?

İzlerin derinliği veya meydana gelen lekelerin çokluğuna bağlı olarak seans süresi ve sayısı belirlenmektedir. Genellikle 15 seans yeterli olmaktadır.

- Lazer tedavisi

Özel lazer ışınlarıyla cildin üst tabakasını soyan ve izlerin hafiflemesini mümkün kılan bir yöntemdir. Lazer tedavisi iki bölümden oluşmaktadır: Bu bölümler, kimyasal peeling ve ışın tedavisi şeklindedir.

Kimyasal peeling, bazı soyucu kimyasallarla derinin yüzeysel tabakasının yenilenmesidir. Piyasada satılan leke yok edici kozmetik ürünleri de bu temele dayanır. Işın tedavisi ise, özellikle derinin yüzeysel tabakalarında oluşmuş lekeler için soyma ve yenileme tedavileri ile yapılabilir.

Uygulama alanları

Lazer uygulaması daha ciddi bir girişim ve diğerlerinden farklı olarak mevsimsel bir uygulamadır. Vücudumuzda meydana gelen güneş lekeleri ve çatlaklar bağ dokusu hastalığıdır. Ancak cildin soyulması için tek başına yeterli değildir. Bu bağları onarıcı ürün ve kremlerin emilmesini artırmak için ultrason yöntemi de mutlaka uygulamaya eklenmelidir.

Nasıl uygulanır?

Uzman tarafından izlerin ve lekelerin üzerine uygulama yapılır. Kulakların duyamayacağı şiddetteki ses dalgaları karın içine doğru gönderilip bilgisayar ekranına yansıtılır. Seanslar sırasında acı hissedilmez, ancak sonrasında izlerin üzerinde hafif bir kızarıklık ve kabuklanma görülebilir.

Kaç seans sürüyor?

Lazer tedavisi genellikle 15 gün ve 3 hafta aralıklarla 6-8 seans arasında yapılmaktadır. Bu işlemlerin süresi ve sıklığı, problemin sebebi, bu problemin ne kadar sürdüğü ile bağlantılı olarak değişir.

- Bitkisel tedavi yöntemi

Hücre yenileme özelliği olan bazı bitkilerin özleriyle veya kremleriyle yapılan bakımdır. Bu bitkilerle yapılan doğal yüz maskeleri de güneş lekelerini yok etmede etkilidir. Özellikle defne özü ve spirulina içeren krem veya yağlar cilt lekelerini geçirmede etkindir.