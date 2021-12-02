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Kadın - Aile Bu yöntemler doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor
Kadın - Aile

Bu yöntemler doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

Uzmanların açıklamalarına göre doğalgaz faturasında tasarruf etmek mümkün.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:51:00 - 2021-12-02 16:59:37
Bu yöntemler doğal gaz faturasını yarı yarıya düşürüyor

Evinizi hem sıcak tutup hem de doğalgaz faturanızda tasarrufa gitmeniz mümkün. Siz de aşağıdaki önerilerimize uyarak doğalgaz faturanızda tasaruf sağlayabilirsiniz. 

Doğalgaz faturasını neredeyse yarı yarıya düşüren öneriler:

  • Peteklerin arkasına konulan alüminyum yalıtım levhalar büyük fayda sağlıyor. 
  • Petekleri estetik görünsün diye muhafaza kutusu gibi dekoratif uygulamalar ile kapatmayın.
  • Önüne koltuk koymayın.
  • Pencerenin çift cam olması çok önemli.
  • Kombiyi evden uzun süreli gidecekseniz kapatın. Ama sabah gidip akşam gelecekseniz en kısık seviyede bırakın.
  • Hiç kullanmadığınız bir odadaki radyatörü kapatmak mantıklı. Ama belli seviyeye düşürerek bütün evin ısıtılması daha avantajlı.
  • Suyun sıcaklığını da belli seviyede tutmak gerekli. İdeal ısı 40-45 derece. Suyun ayarını bu seviyede tutarsanız farkına varmadan tasarruf sağlarsınız.
  • Kombinin her yıl yetkili servislere bakımını yaptırmanız da tasarruf sağlar.

 

 

 

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