Bu yöntemle pas lekelerinden kurtulun

Demir ya da bakırın suyla temas etmesi halinde meydana gelen oksitlenmeye ''pas'' diyoruz. Eşyanın uzun süre suya maruz kalması ya da suyla temas ettikten sonra uzun süre durulanmadan bekletilmesinin sonucunda pas oluşabilir.

Dikkatle sakındığınız eşyaların pas tutmuş olması sizi üzebilir. Bu sorundan zahmetsizce kurtulmak mümkün.

Pas lekesi, eğer bir fayans, mermer ya da metal üzerindeyse öncelikle kaba kirini alarak işe başlayın.

Durulayıp kurumasını beklediğiniz pas lekesinin üzerine pamuk yardımıyla çamaşır suyu sürün.

Üzerine pamukları iyice yapıştırı. 1 saatin ardından, pamukları kaldırınca jilet yardımıyla pas lekelerini kazımaya başlayın.

Kısa süre içerisinde pas lekesi gidecektir. Bol su ile durulamayı unutmayın.